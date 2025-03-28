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Рязанский суд сделал заседание по делу Игоря Грекова закрытым
Ходатайство подал адвокат Игоря Грекова. По его словам, подсудимый является действующим служащим, на суде возможно раскрытие военной тайны. Гособвинитель поддержал решение адвоката. Суд посчитал обоснованными доводы ходатайства. Напомним, прошлое заседание отложили из-за того, что Игоря Грекова не успели этапировать из «Лефортово», где он находился под стражей. Адвокат сообщил журналистам, что бывший вице-губернатор заключил досудебное соглашение. По его словам, дело будут рассматривать в особом порядке. Также ранее адвокат заявил, что обвиняемый был в зоне СВО и «отмыл все кровью», он был дважды контужен при выполнении служебного долга.

В Рязани сделали заседание по делу бывшего вице-губернатора Игоря Грекова закрытым. Об этом сообщили в Советском районном суде в пятницу, 28 марта.

Ходатайство подал адвокат Игоря Грекова. По его словам, подсудимый является действующим служащим, на суде возможно раскрытие военной тайны. Гособвинитель поддержал решение адвоката.

Суд посчитал обоснованными доводы ходатайства.

Напомним, прошлое заседание отложили из-за того, что Игоря Грекова не успели этапировать из «Лефортово», где он находился под стражей. Адвокат сообщил журналистам, что бывший вице-губернатор заключил досудебное соглашение. По его словам, дело будут рассматривать в особом порядке.

Также ранее адвокат заявил, что обвиняемый был в зоне СВО и «отмыл все кровью», он был дважды контужен при выполнении служебного долга.

Подробнее о развитии событий можно прочитать в сюжете.