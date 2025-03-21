Бывший вице-губернатор Игорь Греков заключил досудебное соглашение

Когда журналисты пытались узнать подробности, защитник отметил, что «это общеизвестная информация». Адвокат только сказал, что дело будут рассматривать в особом порядке. Кроме того, заседание отложили из-за того, что Грекова не успели этапировать из «Лефортово», где он находится под стражей."В настоящее время подсудимый в Рязань не явился", — заключил судья. Следующий суд состоится 28 марта.

Бывший вице-губернатор Игорь Греков заключил досудебное соглашение. Об этом перед заседанием в Советском районном суде журналистам сообщил адвокат подсудимого.

Когда журналисты пытались узнать подробности, защитник отметил, что «это общеизвестная информация». Адвокат только сказал, что дело будут рассматривать в особом порядке.

Кроме того, заседание отложили из-за того, что Грекова не успели этапировать из «Лефортово», где он находится под стражей.

«В настоящее время подсудимый в Рязань не явился», — заключил судья.

Следующий суд состоится 28 марта.

Напомним, экс-чиновник Игорь Греков — фигурант дела о коррупции в рязанском минздраве. Он находятся в СИЗО с лета 2023 года, большую часть времени в Москве.

Грекова обвинили в получении взяток от руководителей коммерческих организаций за содействие в заключении с ними госконтрактов на поставки медоборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области.

В начале марта дело вернули в Рязань. На суде по продлению меры пресечения, где подсудимому продлили ее на шесть месяцев, выяснилось, что Греков — действующий военнослужащий. Из-за этого суд закрыли.

Сам бывший вице-губернатор присутствовал на заседании по ВКС. Его адвокат заявлял журналистам, что обвиняемый был в зоне СВО и «отмыл все кровью». По сведениям защитника, Греков был дважды контужен при выполнении служебного долга.

19 марта его должны были допросить в качестве свидетеля на заседании по другому уголовному делу — о мошенничестве в закупке коммунальной техники для города. Но на суде выяснилось, что Грекова еще не этапировали из московского СИЗО.

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