Рязанцы пожаловались на заржавевшую новую ограду Нижнего городского парка

«Интересно, почему прежняя ограда Нижнего городского сада ржавела меньше? Новая простояла нет ничего, а уже почти полностью заржавела и попортила побелку каменного основания потеками… Так же, как было и на другой стороне дороги, в Верхнем городском саду», — написал автор.