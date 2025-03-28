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Рязанцев пригласили на первый общегородской субботник
В субботнике примут участие работники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, сотрудники администрации, неравнодушные жители. Уборка будет организована на следующих общественных территориях: сквер за Домом офицеров;зеленая зона между домами №№ 1а, 34 корпус 1, 34 корпус 2 по улице Предзаводской и 12 поликлиникой;зеленая зона от разворотного круга до дома № 30 по Ряжскому шоссе. зеленая зона ул. Медицинская от ул. Октябрьская до ул. Магистральная;зеленая зона между домами №№ 7 и 9 по улице Культуры;зеленая зона от улицы Шевченко, дом № 48/30 до улицы 5-я Линия, дом № 29 корпус 1;зеленая зона от дома № 41 корпус 2 по улицы Высоковольтная до дома «78 по улице Шевченко; участок от улицы Кальная, дом № 38 до дома № 42 по улице Кальная;участок от дома 19 по улице Костычева вдоль дороги на Мервинское кладбище, улицы Костычева до школы интерната 26;дорога к ГАУ РО «Рязанский многопрофильный социально-реабилитационный центр Сосновый Бор».К работам по очистке городских территорий могут присоединиться все желающие, в том числе организации всех форм собственности и управляющие компании. Всем участникам субботника выдадут необходимый инвентарь.

Первый субботник в рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке территории пройдет в Рязани 29 марта с 9:00 до 11:00. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В субботнике примут участие работники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, сотрудники администрации, неравнодушные жители.

Уборка будет организована на следующих общественных территориях:

  • сквер за Домом офицеров;
  • зеленая зона между домами №№ 1а, 34 корпус 1, 34 корпус 2 по улице Предзаводской и 12 поликлиникой;
  • зеленая зона от разворотного круга до дома № 30 по Ряжскому шоссе;
  • зеленая зона улицы Медицинская от улицы Октябрьская до улицы Магистральная;
  • зеленая зона между домами №№ 7 и 9 по улице Культуры;
  • зеленая зона от улицы Шевченко, дом № 48/30 до улицы 5-я Линия, дом № 29 корпус 1;
  • зеленая зона от дома № 41 корпус 2 по улицы Высоковольтная до дома «78 по улице Шевченко;
  • участок от улицы Кальная, дом № 38 до дома № 42 по улице Кальная;
  • участок от дома 19 по улице Костычева вдоль дороги на Мервинское кладбище, улицы Костычева до школы интерната 26;
  • дорога к ГАУ РО «Рязанский многопрофильный социально-реабилитационный центр Сосновый Бор».

К работам по очистке городских территорий могут присоединиться все желающие, в том числе организации всех форм собственности и управляющие компании. Всем участникам субботника выдадут необходимый инвентарь.