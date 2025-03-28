Рязань вошла в топ-10 регионов по росту цен на проживание в майские праздники

Эксперты сравнили данные 2024 и 2025 годов и определили самые невыгодные направления для отдыха на майские праздники. На первом месте оказался Иркутск, где средняя стоимость ночи проживания в майские праздники увеличилась на 251%. На втором месте — Судак (Крым), где рост составил 228%, а на третьем — Переславль-Залесский (Ярославская область), где средняя стоимость ночи выросла на 223%. Ниже представлены все десять невыгодных направлений для отдыха на майские праздники: Иркутск, Иркутская область (251%) ― 5972 руб. / 4 ночи. Судак, Крым (228%) ― 4088 руб. / 5 ночей. Переславль-Залесский, Ярославская область (223%) ― 6256 руб. / 3 ночи. Великий Новгород, Новгородская область (163%) ― 9794 руб. / 3 ночи. Терскол, Кабардино-Балкария (158%) ― 12240 руб. / 4 ночи. Петрозаводск, Карелия (129%) ― 6485 руб. / 4 ночи. Архипо-Осиповка, Краснодарский край (114%)― 6467 руб. / 5 ночей. Абрау-Дюрсо, Краснодарский край (111%)― 13968 руб. / 3 ночи. Выборг, Ленинградская область (110%) ― 11179 руб. / 2 ночи. Рязань, Рязанская область (90%) ― 4424 руб. / 2 ночи.

Рязанская область вошла в топ-10 регионов по росту цен на проживание в майские праздники. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Эксперты сравнили данные 2024 и 2025 годов и определили самые невыгодные направления для отдыха на майские праздники.

На первом месте оказался Иркутск, где средняя стоимость ночи проживания в майские праздники увеличилась на 251%. На втором месте — Судак (Крым), где рост составил 228%, а на третьем — Переславль-Залесский (Ярославская область), где средняя стоимость ночи выросла на 223%.

Ниже представлены все десять невыгодных направлений для отдыха на майские праздники: