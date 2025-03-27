В поле под Рязанью заметили скопление экстренных служб

Технику МЧС заметили в поле возле Полян. По словам местных жителей, она появилась там в среду, 26 марта. «Ночью даже прожекторы поставили. Учения это что-ли?» — написала очевидица. Официальная информация уточняется.