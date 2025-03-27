Рязанцы задолжали управляющей компании около двух миллионов рублей

Жители в Сараевском районе не выплатили 1 988 000 рублей ЖКХ «Сараевское».По словам руководителя жилищной организации Олега Литвинова, долг собственников некоторых домов более 200 тысяч рублей, долг отдельных граждан доходит до 40 и выше тысяч рублей."К сожалению, накопившиеся задолженности за содержание, ремонт мест общественного пользования, систем водоотведения и водоснабжения, а также за откачку канализации могут привести к серьезным последствиям, как для должников, так и для добросовестных плательщиков", — рассказал Литвинов. Он добавил, что в случае неуплаты компании придется обратиться в суд.

Рязанцы задолжали управляющей компании около двух миллионов рублей. Об этом пишет ИД «Пресса».

Жители в Сараевском районе не выплатили 1 988 000 рублей ЖКХ «Сараевское».

По словам руководителя жилищной организации Олега Литвинова, долг собственников некоторых домов более 200 тысяч рублей, долг отдельных граждан доходит до 40 и выше тысяч рублей.

«К сожалению, накопившиеся задолженности за содержание, ремонт мест общественного пользования, систем водоотведения и водоснабжения, а также за откачку канализации могут привести к серьезным последствиям, как для должников, так и для добросовестных плательщиков», — рассказал Литвинов.

Он добавил, что в случае неуплаты компании придется обратиться в суд.