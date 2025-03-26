В рязанском Перинатальном центре в марте родился ребенок с рекордным весом
Мальчик родился с весом 4670 граммов. Рост составил 56 сантиметров. Отмечается, что он на данный момент является самым крупным ребенком, рожденным в марте в Перинатальном центре. По данным регионального минздрава, мальчик стал пятым в семье. У него есть старшая сестра и трое братьев. В настоящее время мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Их скоро выпишут.
В рязанском Перинатальном центре в марте родился ребенок с рекордным весом. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.
Мальчик родился с весом 4670 граммов. Рост составил 56 сантиметров.
Отмечается, что он на данный момент является самым крупным ребенком, рожденным в марте в Перинатальном центре.
По данным регионального минздрава, мальчик стал пятым в семье. У него есть старшая сестра и трое братьев. В настоящее время мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Их скоро выпишут.
Фото: группа рязанского минздрава во «ВКонтакте»