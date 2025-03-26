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В рязанском Перинатальном центре в марте родился ребенок с рекордным весом
Мальчик родился с весом 4670 граммов. Рост составил 56 сантиметров. Отмечается, что он на данный момент является самым крупным ребенком, рожденным в марте в Перинатальном центре. По данным регионального минздрава, мальчик стал пятым в семье. У него есть старшая сестра и трое братьев. В настоящее время мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Их скоро выпишут.

В рязанском Перинатальном центре в марте родился ребенок с рекордным весом. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.

Мальчик родился с весом 4670 граммов. Рост составил 56 сантиметров.

Отмечается, что он на данный момент является самым крупным ребенком, рожденным в марте в Перинатальном центре.

По данным регионального минздрава, мальчик стал пятым в семье. У него есть старшая сестра и трое братьев. В настоящее время мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Их скоро выпишут.

Фото: группа рязанского минздрава во «ВКонтакте»