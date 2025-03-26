В Окском заповеднике засняли проснувшегося медведя на видео
«По последним данным, медведь никуда от нас не ушел и благополучно продолжает ходить по территории Окского заповедника», — отметили в посте. Ранее проснувшийся медведь попал в фотоловушку.
В Окском заповеднике засняли проснувшегося медведя на видео. Его опубликовали в паблике заповедника «Вконтакте».
"По последним данным, медведь никуда от нас не ушел и благополучно продолжает ходить по территории Окского заповедника", — отметили в посте.
Ранее проснувшийся медведь попал в фотоловушку.