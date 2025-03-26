Уроженец Рязани стал заместителем Сергея Шойгу в Совбезе

В среду, 26 марта, президент России Владимир Путин назначил 42-летнего Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Отмечается, что Масленников родился в Рязани. Окончил Высшую школу экономики, работал на разных должностях в Министерстве экономического развития, возглавлял департамент развития секторов экономики. Напомним, Шойгу покинул должность главы Минобороны и был назначен секретарем Совета безопасности РФ в 2024 году.