Путин назначил Шойгу секретарем Совета безопасности в России
Николая Патрушева освободили от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.
Президент России Путин назначил Шойгу секретарем Совета безопасности в России. Об этом сообщило РИА Новости.
Шойгу в должности секретаря СБ России будет одновременно замом Путина в Военно-промышленной комиссии.
Отмечается, что Николая Патрушева освободили от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.
Ранее стало известно, что президент России предложил назначить нового министра обороны.