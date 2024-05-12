Путин назначил Шойгу секретарем Совета безопасности в России

Николая Патрушева освободили от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.

Президент России Путин назначил Шойгу секретарем Совета безопасности в России. Об этом сообщило РИА Новости.

Шойгу в должности секретаря СБ России будет одновременно замом Путина в Военно-промышленной комиссии.

Отмечается, что Николая Патрушева освободили от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.

Ранее стало известно, что президент России предложил назначить нового министра обороны.