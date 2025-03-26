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Трое мужчин украли алкоголь из рязанского магазина
Продавец продуктового магазина рассказал, что трое неизвестных похитили несколько бутылок спиртного. Отмечается, что мужчина не давал злоумышленникам выйти, требовал оплатить товары. Его оттолкнули и направились к двери. Один из грабителей уронил бутылки, которые держал в руках. Они разбились. Ущерб от хищения оценили на сумму более пяти тысяч рублей. Сотрудники полиции узнали по описанию внешности троих местных жителей в возрасте от 30 до 35 лет. Каждого из них ранее осудили за хищения, двоих — за незаконный оборот наркотиков. Полицейские разыскали и задержали злоумышленников. По предварительной информации ведомства, рецидивисты в последнее время злоупотребляли спиртным и в состоянии опьянения решили пополнить запасы алкогольной продукции, не оплачивая покупки. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Оперативники уголовного розыска задержали троих рецидивистов, подозреваемых в ограблении магазина в Скопине. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Продавец продуктового магазина рассказал, что трое неизвестных похитили несколько бутылок спиртного.

Отмечается, что мужчина не давал злоумышленникам выйти, требовал оплатить товары. Его оттолкнули, направились к двери. Один из грабителей уронил бутылки, которые держал в руках. Они разбились.

Ущерб от хищения оценили на сумму более пяти тысяч рублей.

Сотрудники полиции узнали по описанию внешности троих местных жителей в возрасте от 30 до 35 лет. Каждого из них ранее осудили за хищения, двоих — за незаконный оборот наркотиков.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленников.

По предварительной информации ведомства, рецидивисты в последнее время злоупотребляли спиртным и в состоянии опьянения решили пополнить запасы алкогольной продукции, не оплачивая покупки.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.