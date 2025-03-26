Рязанцев предупредили об отключении горячей и холодной воды

В связи с заменой запорной арматуры на ЦТП ул. Сельских Строителей д.5г до 15:00 временно приостановили подачу ресурса по следующим адресам: ул. Сельских Строителей д. 4Д, 4 Г, 4Ж, 4 «З», 5А, 5Б, 5 В, 6, 6 к. 2, 6 к. 3;ул. Призаводская д. 1, 2;Детская поликлиника № 3.