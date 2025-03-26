Расписание автобуса № 22 из Рязани в Солотчу изменится с 1 апреля

Автобус № 22 следует с площади Театральной до санатория «Старица».Согласно новому расписанию, первый автобус из Рязани отправляется в 4:55, последний — в 22:00. С конечной движение начинается в 5:50, последний автобус отходит в 22:46.