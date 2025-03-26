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Менеджера рязанского предприятия обвинили в коммерческом подкупе
Отмечается, что следователи расследуют дело, в котором фигурируют четверо подозреваемых в коммерческом подкупе по предварительному сговору. В рамках расследования сотрудники СК выявили дополнительный эпизод. В сентябре 2019 года сотрудница рязанского предприятия получила от представителей организаций-контрагентов около 600 тысяч рублей за способствование заключению и поддержанию долгосрочных договорных отношений с указанными юридическими лицами. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.

Менеджера рязанского предприятия обвинили в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Отмечается, что следователи расследуют дело, в котором фигурируют четверо подозреваемых в коммерческом подкупе по предварительному сговору. В рамках расследования сотрудники СК выявили дополнительный эпизод.

В сентябре 2019 года сотрудница рязанского предприятия получила от представителей организаций-контрагентов около 600 тысяч рублей за способствование заключению и поддержанию долгосрочных договорных отношений с указанными юридическими лицами.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.