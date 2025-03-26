28-летнюю рязанку осудили за серии краж

Отмечается, что с сентября по ноябрь 2024 года ранее судимая женщина воровала продукты и хозтовары из сетевых магазинов на общую сумму около 14 тысяч рублей. Пронский районный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

28-летнюю жительницу Пронского района осудили за серии краж. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 26 марта.

Отмечается, что с сентября по ноябрь 2024 года ранее судимая женщина украла продукты и хозтовары из сетевых магазинов на общую сумму около 14 тысяч рублей.

Пронский районный суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 158.1 УК РФ (9 эпизодов мелкого хищения), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 (покушение на кражу) и назначил наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.