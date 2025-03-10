Рязанские синоптики рассказали, каким будет половодье в регионе

Значительных подъемов уровней воды в предстоящую неделю на реках не ожидается.

Рязанские синоптики рассказали, каким будет половодье в регионе. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В понедельник, 10 марта, на реках области отмечается развитие весенних процессов.

Ока на участке с. Половское — с. Копоново вскралась ото льда, отмечается редкий и средний ледоход.

Значительных подъемов уровней воды в предстоящую неделю на реках не ожидается.

Подъем уровней на реках будет плавным, с небольшим ежедневным приростом.