Рязанские синоптики рассказали, каким будет половодье в регионе
Значительных подъемов уровней воды в предстоящую неделю на реках не ожидается.
Рязанские синоптики рассказали, каким будет половодье в регионе. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В понедельник, 10 марта, на реках области отмечается развитие весенних процессов.
Ока на участке с. Половское — с. Копоново вскралась ото льда, отмечается редкий и средний ледоход.
Значительных подъемов уровней воды в предстоящую неделю на реках не ожидается.
Подъем уровней на реках будет плавным, с небольшим ежедневным приростом.