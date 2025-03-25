Россияне стали чаще пользоваться капсулами сна на вокзалах

По данным РЖД, в 2024 году услугу опробовали почти 47,5 тыс человек, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Недавно их разместили на вокзале Воронежа, а до конца года такие системы появятся в Новокузнецке и Оренбурге. Капсулы для сна есть еще на вокзалах Москвы, а также в Адлере, Волгограде, Екатеринбурге, Барнауле, Челябинске, Красноярске, Уфе, Тюмени и Новосибирске.

Россияне стали чаще пользоваться капсулами сна на вокзалах. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на РЖД.

По данным компании, в 2024 году услугу опробовали почти 47,5 тыс человек, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

Недавно их разместили на вокзале Воронежа, а до конца года такие системы появятся в Новокузнецке и Оренбурге.

Капсулы для сна есть еще на вокзалах Москвы, а также в Адлере, Волгограде, Екатеринбурге, Барнауле, Челябинске, Красноярске, Уфе, Тюмени и Новосибирске.

Фото: РИА Новости.