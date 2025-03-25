Появилось видео с места ДТП на Солотчинском шоссе
ДТП произошло во вторник, 25 марта. Столкнулись «ГАЗель» и легковушка. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Ранее РЗН. инфо сообщали читатели, что на месте образовалась крупная пробка.
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском шоссе. Его опубликовали в соцсетях.
ДТП произошло во вторник, 25 марта. Столкнулись «ГАЗель» и легковушка.
На месте происшествия работали сотрудники полиции.
Ранее РЗН. инфо сообщали читатели, что на месте образовалась крупная пробка.
Фото: скриншот из видео группы «ПУВР» в «ВК», видео: Telegram-канал «РЗН. Лайф»