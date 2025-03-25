На Солотчинском шоссе из-за ДТП образовалась пробка

Авария случилась у Солотчинского моста. Столкнулись «ГАЗель» и легковушка. У последнего автомобиля повреждена боковая часть. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на Солотчинском шоссе затруднено. Сообщается о двух ДТП. Официальная информация уточняется.