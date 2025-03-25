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На капитальный ремонт образовательных учреждений Рязани выделили 245 миллионов
Капитальный ремонт проведут в школах № 9/31, № 58 и в детском саду № 20."Запланированы работы на 37 объектах: 26 детских садов и 11 школ. Предусмотрены общестроительные, электромонтажные работы, ремонты учебных помещений и общественных пространств", — заявила Татьяна Сарычева.

На проведение капитального ремонта образовательных учреждений Рязани в 2025 году выделили 245 миллионов рублей. С соответствующим докладом на комитете по бюджету и налоговой политике во вторник, 25 марта, выступила начальник управления образования и молодежной политики горадминистрации Татьяна Сарычева.

Капитальный ремонт проведут в школах № 9/31, № 58 и в детском саду № 20.

«Запланированы работы на 37 объектах: 26 детских садов и 11 школ. Предусмотрены общестроительные, электромонтажные работы, ремонты учебных помещений и общественных пространств», — заявила Татьяна Сарычева.

Ранее мэр Рязани Виталий Артемов рассказал о строительстве четырех школ в городе.