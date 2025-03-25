МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке. Конкретное правонарушение, за которое назначены розыскные мероприятия, не называется.*лицо, выполняющее функции иноагента.
МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*. Об этом сообщает ТАСС.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке.
Конкретное правонарушение, за которое назначены розыскные мероприятия, не называется.
*лицо, выполняющее функции иноагента.