В Рязанской области пожары на полях подступили к населенному пункту

Пламя подошло к селу Городец Спасского района."Боимся, что Городец может повторить судьбу сгоревшей Воскресеновки", — говорится в посте.

В Рязанской области пожары на полях подступили к населенному пункту. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Пламя подошло к селу Городец Спасского района.

«Боимся, что Городец может повторить судьбу сгоревшей Воскресеновки», — говорится в посте.

Напомним, в селе Воскресеновка в сентябре 2024 года сгорели 10 домов.