В Госдуме раскритиковали идею о выплатах школьницам за беременность

Идею раскритиковала депутат Нина Останина. По ее словам, роды и воспитание ребенка — непосильная нагрузка для несовершеннолетних. «Не стоит их поощрять рожать еще в школе. Образованный родитель даст в десятки раз больше своему ребенку, чем недоучка. Если событие уже случилось, от этого никуда не уйти и поддерживать надо. Но поощрять это не нужно», — заявила Останина. Ранее власти Орловской области приняли решение о выплатах до 100 тысяч рублей беременным школьницам.

В Госдуме раскритиковали идею о выплатах школьницам за беременность. Об этом пишет «Лента.ру».

Идею раскритиковала депутат Нина Останина. По ее словам, роды и воспитание ребенка — непосильная нагрузка для несовершеннолетних.

«Не стоит их поощрять рожать еще в школе. Образованный родитель даст в десятки раз больше своему ребенку, чем недоучка. Если событие уже случилось, от этого никуда не уйти и поддерживать надо. Но поощрять это не нужно», — заявила Останина.

Ранее власти Орловской области приняли решение о выплатах до 100 тысяч рублей беременным школьницам.