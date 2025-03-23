В российском регионе беременным школьницам будут выплачивать по 100 тысяч
Речь идет о школьницах из Орловской области. Отмечается, что им будут платить за беременность и роды. Выплаты до 100 тысяч рублей внесли в региональную программу финансовой поддержки беременных указом губернатора."Изначально предполагалось, что деньги будут получать студентки техникумов и вузов, но новый закон дает такую возможность и ученицам школ («общеобразовательных организаций»)", — уточнили в посте.
В российском регионе беременным школьницам будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Об этом 23 марта сообщили «Осторожно, новости» в своем Telegram-канале.
Речь идет о школьницах из Орловской области. Отмечается, что им будут платить за беременность и роды.
Выплаты до 100 тысяч рублей внесли в региональную программу финансовой поддержки беременных указом губернатора.
«Изначально предполагалось, что деньги будут получать студентки техникумов и вузов, но новый закон дает такую возможность и ученицам школ («общеобразовательных организаций»)", — уточнили в посте.