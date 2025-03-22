Рязанцев пригласили на выставку «Миллионы лет под землей»

В экспозиции представлено более 80 экспонатов ископаемых остатков вымерших животных и растений. Самые древние из них датируются двумя миллиардами лет и представляют уникальные сохранившиеся свидетельства начальных этапов эволюции живых организмов. Основа выставки — коллекция кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН Алексея Валентиновича Пахневича. Дополнением выставки стали картины-реконструкции некоторых видов динозавров художника Василия Кожара.

Рязанцев пригласили на выставку «Миллионы лет под землей». Об этом сообщается в группе библиотеки имени Горького.

В экспозиции представлено более 80 экспонатов ископаемых остатков вымерших животных и растений. Самые древние из них датируются двумя миллиардами лет и представляют уникальные сохранившиеся свидетельства начальных этапов эволюции живых организмов.

Основа выставки — коллекция кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН Алексея Валентиновича Пахневича.

Дополнением выставки стали картины-реконструкции некоторых видов динозавров художника Василия Кожара.

Посетить ее можно до 20 апреля в библиотеке имени Горького.

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