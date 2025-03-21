В Рязанской области выпадет снег

В субботу, 22 марта, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки (снег и дождь). На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет северо-восточный, до 11 м/с.Температура воздуха по области ночью составит -3, +2°С, днем — +2, +7°С.