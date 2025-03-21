В России планируют снизить длительность больничных к 2030 году

«В новом национальном проекте появляется еще один показатель, который мы с вами будем выполнять совместно, это снижение суммарной продолжительности времени нетрудоспособности у работающих лиц. Снижение этого показателя должно составлять к 2030 году 15%", — заявил министр здравоохранения. По словам Мурашко, в более 70% случаев причинами временной нетрудоспособности населения становятся инфекционные заболевания, поэтому важно решать проблему продолжительности больничного листа и снижать их количество. Помимо этого следует расширять систему мониторинга, ориентируясь на расследование случаев заболеваемости и локализации, чтобы сделать этот показатель управляемым, а также проводить вакцину-профилактику среди граждан.

В России планируют снизить длительность больничных к 2030 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«В новом национальном проекте появляется еще один показатель, который мы с вами будем выполнять совместно, это снижение суммарной продолжительности времени нетрудоспособности у работающих лиц. Снижение этого показателя должно составлять к 2030 году 15%", — заявил он.

По словам Мурашко, в более 70% случаев причинами временной нетрудоспособности населения становятся инфекционные заболевания, поэтому важно решать проблему продолжительности больничного листа и снижать их количество. Помимо этого следует расширять систему мониторинга, ориентируясь на расследование случаев заболеваемости и локализации, чтобы сделать этот показатель управляемым, а также проводить вакцину-профилактику среди граждан.