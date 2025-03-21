В России начнут использовать ИИ для производства и эксплуатации беспилотников
Президент также обозначил ряд других задач: До 1 июня определить условия применения упрощенного порядка использования неба для полетов дронов;Повысить эффективность применения технологий гражданского и двойного назначения в беспилотной авиации;Организовать международный форум по беспилотникам и доложить о нем к сентябрю.
В России начнут использовать искусственный интеллект для производства и эксплуатации беспилотников. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на поручение Владимира Путина.
Президент также обозначил ряд других задач:
- До 1 июня определить условия применения упрощенного порядка использования неба для полетов дронов;
- Повысить эффективность применения технологий гражданского и двойного назначения в беспилотной авиации;
- Организовать международный форум по беспилотникам и доложить о нем к сентябрю.