Суд признал банкротом «Рязанские сетевые технологии»
Признаки банкротства установили в связи с наличием непогашенной задолженности на сумму 25 миллионов 452 тысячи 734 руб. В отношении организации введена процедура конкурсного производства. Решение не вступило в законную силу. Согласно данным в открытых источниках, основной вид деятельности организации — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
ООО «Рязанские сетевые технологии» признали банкротом. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда в соцсетях в пятницу, 21 марта.
Признаки банкротства установили в связи с наличием непогашенной задолженности на сумму 25 миллионов 452 тысячи 734 рубля. В отношении организации введена процедура конкурсного производства.
Решение не вступило в законную силу.
Согласно данным в открытых источниках, основной вид деятельности организации — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.