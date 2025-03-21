Суд признал банкротом «Рязанские сетевые технологии»

Признаки банкротства установили в связи с наличием непогашенной задолженности на сумму 25 миллионов 452 тысячи 734 руб. В отношении организации введена процедура конкурсного производства. Решение не вступило в законную силу. Согласно данным в открытых источниках, основной вид деятельности организации — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.