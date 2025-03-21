Стали известны подробности смертельного ДТП в Ряжском районе

21-летняя девушка за рулем «Лада Приора» обгоняла фуру, задела ее задним бампером, в результате чего выехала на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с «Ауди».В салоне находились 24-летняя пассажирка, у нее перелом руки, а также трое детей. У четырехлетнего мальчика перелом бедра, девочка того же возраста получила черепно-мозговую травму и рану на щеке, еще одна восьмилетняя пассажирка повредила палец, у нее образовалась гематома от ремня. Водитель скончалась в больнице в 4:40, у нее диагностировали открытую ЧМТ, открытые переломы челюсти, ключицы и бедра.

Стали известны подробности смертельного ДТП в Ряжском районе. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщил собственный источник.

21-летняя девушка за рулем «Лада Приора» обгоняла фуру, задела ее задним бампером, в результате чего выехала на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с «Ауди».

В салоне находились 24-летняя пассажирка, у нее перелом руки, а также трое детей. У четырехлетнего мальчика перелом бедра, девочка того же возраста получила черепно-мозговую травму и рану на щеке, еще одна восьмилетняя пассажирка повредила палец, у нее образовалась гематома от ремня.

Водитель скончалась в больнице в 4:40, у нее диагностировали открытую ЧМТ, открытые переломы челюсти, ключицы и бедра.

Напомним, ранее о трагедии сообщила пресс-служба УМВД по региону.