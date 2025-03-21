В Рязанской области произошло смертельное ДТП, пятеро пострадали

В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 20 марта, примерно в 19:30, в Ряжском районе на 120-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов».
По предварительной информации полиции, 21-летняя местная жительница на автомобиле «Лада Приора» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ауди-А4», за рулем которой был 42-летний житель Ряжского района.
В результате ДТП водитель «Лады» от полученных травм скончалась в медучреждении.
Ее пассажиры — 25-летняя жительница Ряжска, трое несовершеннолетних детей, из них двое в возрасте 4-х лет и 9-летняя девочка, а также водитель «Ауди-А4» пострадали. Их доставили в больницу с различными травмами.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.