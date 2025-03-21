В Рязанской области произошло смертельное ДТП, пятеро пострадали

ДТП произошло 20 марта, примерно в 19:30, в Ряжском районе на 120-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов».По предварительной информации полиции, 21-летняя местная жительница на автомобиле «Лада Приора» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ауди-А4», за рулем которой был 42-летний житель Ряжского района. В результате ДТП водитель «Лады» от полученных травм скончалась в медучреждении. Ее пассажиры — 25-летняя жительница Ряжска и трое детей, а также водитель «Ауди-А4» пострадали. Их доставили в больницу с различными травмами. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 20 марта, примерно в 19:30, в Ряжском районе на 120-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов».

По предварительной информации полиции, 21-летняя местная жительница на автомобиле «Лада Приора» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ауди-А4», за рулем которой был 42-летний житель Ряжского района.

В результате ДТП водитель «Лады» от полученных травм скончалась в медучреждении.

Ее пассажиры — 25-летняя жительница Ряжска, трое несовершеннолетних детей, из них двое в возрасте 4-х лет и 9-летняя девочка, а также водитель «Ауди-А4» пострадали. Их доставили в больницу с различными травмами.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.