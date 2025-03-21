Пострадавших в ДТП в Ряжском районе эвакуировали санавиацией
Напомним, в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали 5 человек, в том числе трое детей. На место оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавших доставили в Ряжский межрайонный медцентр. Двоих детей в тяжелом состоянии отправили на вертолете санитарной авиации, остальных — на автомобиле скорой помощи. На всем пути состояние пациентов было под контролем медиков. В ближайшее время планируется эвакуация детей в ОДКБ.
Пострадавших в ДТП в Ряжском районе эвакуировали санавиацией. Об этом сообщает Центр медицины катастроф Минздрава России.
Напомним, в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали 5 человек, в том числе трое детей.
На место оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавших доставили в Ряжский межрайонный медцентр.
Двоих детей в тяжелом состоянии отправили на вертолете санитарной авиации, остальных — на автомобиле скорой помощи. На всем пути состояние пациентов было под контролем медиков.
В ближайшее время планируется эвакуация детей в ОДКБ.