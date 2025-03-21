Пострадавших в ДТП в Ряжском районе эвакуировали санавиацией

Напомним, в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали 5 человек, в том числе трое детей. На место оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавших доставили в Ряжский межрайонный медцентр. Двоих детей в тяжелом состоянии отправили на вертолете санитарной авиации, остальных — на автомобиле скорой помощи. На всем пути состояние пациентов было под контролем медиков. В ближайшее время планируется эвакуация детей в ОДКБ.

Пострадавших в ДТП в Ряжском районе эвакуировали санавиацией. Об этом сообщает Центр медицины катастроф Минздрава России.

Напомним, в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали 5 человек, в том числе трое детей.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавших доставили в Ряжский межрайонный медцентр.

Двоих детей в тяжелом состоянии отправили на вертолете санитарной авиации, остальных — на автомобиле скорой помощи. На всем пути состояние пациентов было под контролем медиков.

В ближайшее время планируется эвакуация детей в ОДКБ.