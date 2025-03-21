Малков выступит с отчетным докладом
Глава региона Павел Малков выступит на заседании областной Думы с отчетным докладом о результатах работы правительства Рязанской области в 2024 году. Выступление пройдет в понедельник, 24 марта, в 11:00.
Глава региона Павел Малков выступит на заседании областной Думы с отчетным докладом о результатах работы правительства Рязанской области в 2024 году. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязанская область».
Выступление пройдет в понедельник, 24 марта, в 11:00.
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