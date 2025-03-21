23% рязанцев планируют открыть свой бизнес

Почти четверть жителей Рязани (23%) планируют открыть свое дело, еще 14% рязанцев рассказали, что уже трудятся как самозанятые или занимаются бизнесом параллельно с работой в найме. Соответствующие данные показало совместное исследование СберСтрахования и «Деловой Среды».

Согласно опросу, почти половина (48%) будущих предпринимателей рассчитывают на доход до 200 тыс. рублей в месяц, каждый третий (34%) — на сумму от 200 до 500 тыс. рублей. Почти каждый пятый (18%) верит, что сможет зарабатывать свыше 500 тыс. рублей.

При этом статистика страховой компании за 2024-й год показывает, что малый бизнес регулярно сталкивается с непредвиденными ситуациями, угрожающими ему финансовыми потерями.

В частности, 80% заявлений на выплату приходятся на несчастные случаи с сотрудниками. А наиболее дорогостоящими оказались происшествия с имуществом предпринимателей — на них приходится более половины объема выплат (52%) малому бизнесу. Реализация таких угроз для незастрахованных компаний будет негативно сказываться на их доходах.

Согласно опросу, самыми популярными вариантами для начала предпринимательской деятельности у россиян стали кафе (19%), частные производства (18%), точки торговли продуктами, одеждой и бытовой техникой (16%), фермерские хозяйства (9%), салоны красоты и фитнес-клубы (9%).

Также россияне рассматривают запуск в нише сервисных услуг (6%), строительства и ремонта (5%), детского образования и развлечений (4%), автобизнеса (4%), медицины (4%). Реже всего респонденты выбирают гостиничный бизнес (2%), рекламу (2%), IT (1%).

Четверть респондентов (27%) хотят стать предпринимателями, чтобы самореализоваться, а треть (28%) — чтобы увеличить доходы. Каждый шестой (15%) хочет просто уйти из найма, а каждый десятый (10%) рассчитывает получить больше свободного времени и тратить его на себя и семью.

Две трети опрошенных, у которых есть планы по запуску бизнеса (67%), рассчитывают осуществить их ещё до конца 2025 года. При этом только 6% готовы к стартовым вложениям от 2 млн рублей и более. Более двух третей (72%) полагают, что смогут обойтись без стартовых вложений, а каждый пятый (22%) готов инвестировать от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Долго ожидать, когда бизнес начнет приносить прибыль, готовы далеко не все потенциальные предприниматели.

Более половины россиян, выразивших намерение открыть своё дело (57%), хотят получать от него доход сразу или уже через месяц после запуска. Четверть (23%) готовы подождать 2-3 месяца, шестая часть (17%) — до 1 года. Только 3% готовы ожидать прибыли в течение более продолжительного срока.

«Исследование показало, что попробовать свои силы в бизнесе почти одинаково хотят как мужчины (28%), так и женщины (22%). Чаще всего открыть свое дело планирует молодёжь до 30 лет, а уже занимаются предпринимательством — россияне в возрасте 41-50 лет.

Важно обратить внимание, что большинство людей рассчитывают обойтись без крупных вложений на старте и надеются на прибыль в ближайшие месяцы. Начинающим предпринимателям особенно важно заранее оценить риски и позаботиться о финансовых гарантиях. Наличие страховки поможет продолжить занятие бизнесом, даже в случае форс-мажоров.

Наша статистика показывает, что чаще всего убытки несёт малый бизнес из оптовой и розничной торговли, а также строительной отрасли. Учитывая всё возрастающий спрос на товары на маркетплейсах, в 2024-ом году мы запустили специальный страховой продукт для селлеров этих площадок. Теперь они могут удобно и быстро застраховать свои риски и получить выплату», — заявил Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования.

«Любой бизнес, независимо от сферы деятельности и масштаба, сталкивается с множеством рисков, которые могут существенно повлиять на его работу. Предпринимателям, работающим в Рязанской области, приходится принимать во внимание и региональные особенности. Для области с развитым аграрным сектором особенно актуальны риски, связанные с погодными условиями и перебоями в поставках сырья.

При этом стандартные страховые программы, разработанные для крупных предприятий, часто оказываются слишком дорогостоящими для малого бизнеса. Альтернативой становится коробочный страховой продукт — доступное и комплексное решение, которое покрывает ключевые риски.

Вместо оформления нескольких отдельных страховых программ предприниматели могут выбрать единый полис на случай неприятностей с сотрудниками, имуществом, финансами, а также причинения вреда третьим лицам», — отметил Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка.

Опрос проводился среди жителей 37 городов страны с населением более 500 тыс. человек.

По данным АО «Деловая среда» 41% новых бизнесов в 2024 году запустили молодые люди до 35 лет, в том числе 14% — от 18 до 25 лет. Мужчины открывали бизнес чаще женщин (57% и 43% соответственно).

Больше всего новых предприятий россияне зарегистрировали в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Башкортостане и Татарстане. Причем в Краснодарском крае этот показатель за год вырос на 21%.

Наиболее популярным видом бизнеса по числу регистраций в 2024 году стала розничная торговля.

В топ-10 также вошли пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт, а также сфера IT, которая показала прирост на 13,5% к предыдущему году.