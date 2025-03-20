В сети появилось видео с места гибели рязанского бойца под Суджей

На кадрах видно место падения кассетного снаряда, а также разрушенные в результате атаки дома и гараж. Ранее сообщалось, что во время штурма под Суджей погиб рязанец Георгий Костырко. 29-летний военнослужащий спецназа «Ахмат» с позывным «Варяг» участвовал в боевых действиях при штурме вражеских позиций.