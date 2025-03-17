Во время штурма под Суджей погиб рязанец Георгий Костырко

29-летний военнослужащий спецназа «Ахмат» с позывным «Варяг» участвовал в боевых действиях при штурме вражеских позиций на Курской земле.

Во время штурма под Суджей погиб рязанец Георгий Костырко. Об этом в редакцию РЗН. Инфо сообщил собственный источник.

По данным Telegram-канала «РГАТУ им Костычева», 29-летний военнослужащий спецназа «Ахмат» с позывным «Варяг» участвовал в боевых действиях при штурме вражеских позиций на Курской земле под Суджей.

Георгий — выпускник факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования Рязанского ГАТУ.

Прощание состоится 19 марта 2025 года в 12:30 в Борисо-Глебском соборе (ул. Сенная, д. 2).