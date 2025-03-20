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В Рязанской области строитель украл 215 тысяч, чтобы купить подарок возлюбленной
28-летний строитель из Кораблина рассказал, что у него пропала зарплата. Мужчина отметил, что накануне выпивал с коллегой. В какой-то момент хозяин квартиры уснул. После пропали деньги. Оперативники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастен 37-летний рязанец, который недавно устроился на стройку. Полицейские выяснили, что ночью он уехал в Рязань. Вскоре злоумышленника нашли и задержали. По предварительной информации ведомства, во время застолья 37-летний рязанец решил сделать возлюбленной подарок. Отмечается, что ему нужна была крупная сумма денег. Он украл средства у знакомого и уехал в Рязань. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В Кораблине строитель украл 215 тысяч, чтобы купить подарок возлюбленной. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

28-летний строитель из Кораблина рассказал, что у него украли зарплату. Мужчина отметил, что накануне выпивал с коллегой. В какой-то момент хозяин квартиры уснул. После пропали деньги.

Оперативники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастен 37-летний рязанец, который недавно устроился на стройку.

Полицейские выяснили, что ночью он уехал в Рязань. Вскоре злоумышленника нашли и задержали.

По предварительной информации ведомства, во время застолья 37-летний рязанец решил сделать возлюбленной подарок. Отмечается, что ему нужна была крупная сумма денег. Мужчина украл средства у знакомого и уехал в Рязань.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.