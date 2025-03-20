В Рослесхозе спрогнозировали полугодовой сезон лесных пожаров в Рязанской области

Причиной стало аномально маленькое количество снега. Кроме того, синоптики прогнозируют раннее наступление лета. По его словам, уже в апреле высокие классы пожарной опасности установятся в Смоленской, Брянской, Курской, Белгородской, Московской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Рязанской областях.

В Рослесхозе спрогнозировали полугодовой сезон лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщил ТАСС руководитель ведомства Иван Советников.

По его словам, обычно пожароопасный сезон длиться около трех месяцев, в этом же году ожидается 5-6 месяцев.

Причиной стало аномально маленькое количество снега. Кроме того, синоптики прогнозируют раннее наступление лета.

По его словам, уже в апреле высокие классы пожарной опасности установятся в Смоленской, Брянской, Курской, Белгородской, Московской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Рязанской областях.