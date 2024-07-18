Гордума обсудила возможность создания семи многоуровневых парковок в Рязани

В четверг, 18 июля, гордума на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры обсудила возможность создания многоуровневых парковок в Рязани. На заседании побывал корреспондент РЗН. инфо.
Начальник управления градостроительства и архитектуры Рязани Алексей Крутов зачитал доклад о возможности создания многоуровневых парковок на следующих территориях:
Привокзальной площади Рязань-1;
- улице Радищева;
- проезде Завражнова;
- улице Кальной;
- улице Семинарской;
- улице Земнухова;
- Новослободском сквере.
Крутов добавил, что основными трудностями для размещения паркингов в центре города становится практически полное отсутствие муниципальных земельных участков нужной площади.
Гордума приняла информацию к сведению.
Напомним, в январе 2024 года депутаты предложили построить подземные парковки под парками и скверами в Рязани. Тогда комитет по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры поручил чиновникам найти земельные участки, где можно сделать многоуровневую парковку.