Гордума обсудила возможность создания семи многоуровневых парковок в Рязани

Основными трудностями для размещения паркингов в центре города становится практически полное отсутствие муниципальных земельных участков нужной площади.

В четверг, 18 июля, гордума на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры обсудила возможность создания многоуровневых парковок в Рязани. На заседании побывал корреспондент РЗН. инфо.

Начальник управления градостроительства и архитектуры Рязани Алексей Крутов зачитал доклад о возможности создания многоуровневых парковок на следующих территориях:

Привокзальной площади Рязань-1;

улице Радищева;

проезде Завражнова;

улице Кальной;

улице Семинарской;

улице Земнухова;

Новослободском сквере.

Крутов добавил, что основными трудностями для размещения паркингов в центре города становится практически полное отсутствие муниципальных земельных участков нужной площади.

Гордума приняла информацию к сведению.

Напомним, в январе 2024 года депутаты предложили построить подземные парковки под парками и скверами в Рязани. Тогда комитет по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры поручил чиновникам найти земельные участки, где можно сделать многоуровневую парковку.