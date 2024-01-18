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Депутаты предложили построить подземные парковки под парками в центре Рязани
Комитет поручил чиновникам найти земельные участки.

Депутаты рязанской гордумы предложили построить подземные многоуровневые парковки под парками и скверами в центре города. Соответствующее предложение они выдвинули в четверг, 18 января, на комитете по ЖКХ.

Депутат Сергей Самарский отметил, что в центре города острая нехватка с парковочными местами. Он выдвинул предложение построить подземные парковки под парками, скверами и действующими парковками, где это возможно. Остальные депутаты согласились с ним.

«В других городах такая практика уже давно. У нас в центре города есть такие участки, но они имеют определенные ограничения. Хотя можно воплотить подземные парковки под Нижним городским парком, напротив следственного комитета; около РГУ, напротив парка; на площади Ленина, где уже есть надземная парковка. Вопрос здесь только в деньгах. Это проекты с огромным бюджетом», — подчеркнул Самарский.

Кроме того, депутаты отметили, что нужно хотя бы раз в пять лет строить подземную парковку в центре города. Начальники управлений градостроительства и архитектуры и благоустройства города Алексей Крутов и Дмитрий Наумов согласились заняться данным вопросом.

Комитет поручил чиновникам найти земельные участки, где можно сделать многоуровневую парковку и сколько средств для этого понадобится. Предоставить информацию в гордуму они должны до 30 июня.

Председатель рязгордумы Татьяна Панфилова предложила администрации создать проект концепции создания дополнительных парковочных мест как развитие города.