Рязанцы засняли «опасного» водителя маршрутки
Отмечается, что кадры сделаны в четверг, 20 марта, на улице Циолковского. Жители запечатлели, как водитель общественного транспорта совершает резкие маневры, заворачивает налево с правой полосы на запрещающий сигнал светофора.
Рязанцы засняли «опасного» водителя маршрутки. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Отмечается, что кадры сделаны в четверг, 20 марта, на улице Циолковского.
Жители запечатлели, как водитель общественного транспорта совершает резкие маневры, заворачивает налево с правой полосы на запрещающий сигнал светофора.