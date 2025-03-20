Рязанцы засняли «опасного» водителя маршрутки

Отмечается, что кадры сделаны в четверг, 20 марта, на улице Циолковского. Жители запечатлели, как водитель общественного транспорта совершает резкие маневры, заворачивает налево с правой полосы на запрещающий сигнал светофора.