Рязанца с наркотиком задержали в Саранске

Наряд ППС заметил в лесополосе на Ключаревском шоссе женщину и мужчину. Последний при виде патрульных выбросил сверток, обмотанный изолентой. Экспертиза установила, что внутри находилось наркотическое средство, содержащее МДМА, массой 0,43 грамма.32-летний житель Рязанской области рассказал, что приобрел запрещенное вещество в интернет-магазине. Получив координаты закладки, отправился на ее поиски со знакомой. Девушка пояснила, что приехала с приятелем на кладбище посетить могилу товарища. Затем вместе они отправились за наркотиком. По данному факту проводится проверка.