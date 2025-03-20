Появились подробности смертельного ДТП в Рязанской области
ДТП произошло 19 марта, примерно в 20:45, вблизи дома Nº23 по улице Морина в Шацком районе. По предварительной информации ведомства, 50-летний москвич на «ГАЗели» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом «Кроне», за рулем которой был 29-летний житель Ульяновской области. В результате происшествия водитель «ГАЗели» от полученных травм скончался в медучреждении. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Появились подробности смертельного ДТП в селе Черная Слобода Шацкого района. Их опубликовала пресс-служба региональной полиции.
ДТП произошло 19 марта, примерно в 20:45, вблизи дома Nº23 по улице Морина.
По предварительной информации ведомства, 50-летний москвич на «ГАЗели» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом «Кроне», за рулем которого был 29-летний житель Ульяновской области.
В результате происшествия водитель «ГАЗели» от полученных травм скончался в медучреждении.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее очевидцы сообщали о смертельном ДТП в Шацком районе.