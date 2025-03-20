Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на трассе М-5 в Рязанской области

ДТП произошло в Шацке в среду, 19 марта, примерно в 21:30. Отмечается, что столкнулись фура «Вольво» из Пензы и «ГАЗель» из Москвы."В результате аварии водитель «ГАЗели» 1974 года рождения в 23:10 скончался в больнице", — рассказал автосообществу очевидец.

Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на трассе М-5 в Рязанской области. Пост об этом появился в соцсетях.

ДТП произошло в Шацке в среду, 19 марта, примерно в 21:30. Отмечается, что столкнулись фура «Вольво» из Пензы и «ГАЗель» из Москвы.

«В результате аварии водитель „ГАЗели“ 1974 года рождения в 23:10 скончался в больнице», — рассказал автосообществу очевидец.

Официально информацию пока не комментировали.

Позже в полиции рассказали о смертельной аварии.