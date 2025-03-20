Очевидцы сообщили о загорании трансформаторной будки в Рязанской области
По их словам, пожар случился на автомобильной парковке «Дальнобойщик» Рыбновского района. На кадрах видно пламя и столб дыма. Официальная информация уточняется.
Очевидцы сообщили о загорании трансформаторной будки в Рязанской области. Пост об этом опубликован в соцсетях в четверг, 20 марта.
По словам очевидцев, пожар случился на автомобильной парковке «Дальнобойщик» Рыбновского района.
На кадрах видно пламя и столб дыма.
Официальная информация уточняется.
Фото и видео: группа «Типичное Рыбное» во «ВКонтакте»