Глава Евросовета назвал ошибкой временное прекращение огня на Украине

Антониу Кошта считает, что такой шаг позволит России реорганизоваться для нового нападения. Он отметил, что ценит усилия США, прилагаемые для проведения переговоров, однако уверен, что Москва якобы не выполняет взятые на себя обязательства."Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться", — сказал председатель Европейского совета.

Глава Евросовета назвал ошибкой временное прекращение огня на Украине. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеканал RTP.

Антониу Кошта считает, что такой шаг позволит России реорганизоваться для нового нападения. Он отметил, что ценит усилия США, прилагаемые для проведения переговоров, однако уверен, что Москва якобы не выполняет взятые на себя обязательства.

«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться», — сказал председатель Европейского совета.