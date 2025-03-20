Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 84.4 1.55 21/03
ЦБ EUR 92.46 1.63 21/03
Нал. USD 88.25 / 87.47 21/03 11:30
Нал. EUR 96.00 / 96.45 21/03 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
13 593
Как студенту много заработать? Устроиться в ГК «Зеленый сад»
Строительная компания «Зеленый сад» создала все условия...
14 марта 14:22
13 525
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
25 880
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
25 058
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Благотворительная программа «Мир без слез» пройдет в 15 российских регионах

Медицинская благотворительная программа «Мир без слез» в 2025 году пройдет в 15 регионах страны. ВТБ реализует ее уже 22 года.

«"Мир без слез» — это не только программа модернизации больниц, но и создание среды, где технологии соприкасаются с человечностью.

Для нас важно, чтобы даже в стенах медицинских учреждений дети и их родители могли получать положительные эмоции, которые придают сил на пути к выздоровлению. А финансовая тематика спектаклей и любимые герои помогают узнать что-то новое и помечтать о будущем", — сказала старший вице-президент банка Наталья Кочнева.

В 2025 году медицинское оборудование передадут 16 больницам-партнерам в Ачинске (Красноярский край), Балашихе (Московская область), Благовещенске, Владивостоке, Горно-Алтайске, Ельце (Липецкая область), Казани, Кирове (Приволжский федеральный округ), Москве, Петропавловске-Камчатском, Самикаракорске (Ростовская область), Санкт-Петербурге, Ставрополе и Уфе.

Республика Алтай принимает участие в программе впервые. В больницах пройдут спектакли по финансовой грамотности с героями «Спокойной ночи, малыши!».

За 22 года существования программы помощь получили 218 детских больниц в 80 субъектах России.