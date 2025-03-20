Благотворительная программа «Мир без слез» пройдет в 15 российских регионах

Медицинская благотворительная программа «Мир без слез» в 2025 году пройдет в 15 регионах страны. ВТБ реализует ее уже 22 года.

«"Мир без слез» — это не только программа модернизации больниц, но и создание среды, где технологии соприкасаются с человечностью.

Для нас важно, чтобы даже в стенах медицинских учреждений дети и их родители могли получать положительные эмоции, которые придают сил на пути к выздоровлению. А финансовая тематика спектаклей и любимые герои помогают узнать что-то новое и помечтать о будущем", — сказала старший вице-президент банка Наталья Кочнева.

В 2025 году медицинское оборудование передадут 16 больницам-партнерам в Ачинске (Красноярский край), Балашихе (Московская область), Благовещенске, Владивостоке, Горно-Алтайске, Ельце (Липецкая область), Казани, Кирове (Приволжский федеральный округ), Москве, Петропавловске-Камчатском, Самикаракорске (Ростовская область), Санкт-Петербурге, Ставрополе и Уфе.

Республика Алтай принимает участие в программе впервые. В больницах пройдут спектакли по финансовой грамотности с героями «Спокойной ночи, малыши!».

За 22 года существования программы помощь получили 218 детских больниц в 80 субъектах России.