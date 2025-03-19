В Рязанской области за год зарегистрировали 12 случаев гибели пчел

19 марта прошло совещание по вопросам недопущения гибели пчел при обработках посевов в 2025 году. Старший государственный инспектор Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Юрий Сеничкин рассказал, что в 2024 году в управление поступило 12 обращений по фактам массовой гибели пчел в Михайловском, Ряжском, Рязанском, Сараевском, Сасовском, Старожиловском районах. Он уточнил, что в 2023 году таких сообщений было 38, а в 2022 году — 54. Кроме того, в 2024 году Россельхознадзор установил 23 факта нарушений правил безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Во время совещания пчеловодам напомнили, что до 1 сентября 2025 года владельцы пасек обязаны осуществить маркировку. Для этого нужно использовать табло, закрепляемое на внешней стенке улья. Для маркировки необходимо обратиться в районную ветеринарную службу.

В Рязанской области за год зарегистрировали 12 случаев гибели пчел. Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

19 марта прошло совещание по вопросам недопущения гибели пчел при обработках посевов в 2025 году.

Старший государственный инспектор Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Юрий Сеничкин рассказал, что в 2024 году в управление поступило 12 обращений по фактам массовой гибели пчел в Михайловском, Ряжском, Рязанском, Сараевском, Сасовском, Старожиловском районах.

Он уточнил, что в 2023 году таких сообщений было 38, а в 2022 году — 54. Кроме того, в 2024 году Россельхознадзор установил 23 факта нарушений правил безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Во время совещания пчеловодам напомнили, что до 1 сентября 2025 года владельцы пасек обязаны осуществить маркировку. Для этого нужно использовать табло, закрепляемое на внешней стенке улья.

Для маркировки необходимо обратиться в районную ветеринарную службу.

Фото: пресс-служба регионального минсельхоза