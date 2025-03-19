Трамп созвонился с Зеленским
Разговор продолжался час. Отмечается, что стороны обсуждали итоги контакта президентов США и России. Трамп добавил, что разговор с Зеленским был направлен на сближение позиций России и Украины."Мы на этом пути", — заключил американский лидер.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что созвонился с Владимиром Зеленским. Соответствующую информацию передало РИА Новости в среду, 19 марта.
Разговор шел час. Отмечается, что стороны обсуждали итоги контакта президентов США и России.
Трамп добавил, что диалог был направлен на сближение позиций России и Украины.
«Мы на этом пути», — заключил американский лидер.
Напомним, во вторник, 18 марта, Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.