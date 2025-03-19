Трамп созвонился с Зеленским

Разговор продолжался час. Отмечается, что стороны обсуждали итоги контакта президентов США и России. Трамп добавил, что разговор с Зеленским был направлен на сближение позиций России и Украины."Мы на этом пути", — заключил американский лидер.